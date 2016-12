In der heutigen Ausgabe der News staunen wir über eine krasse Grafik-Mod zu GTA 5 und hoffen, dass Modern Warfare Remastered tatsächlich auch separat erscheint. Außerdem stellen wir euch das brandneue PlayNation.de vor!

News: Das ist die krasseste GTA 5 Grafik-Mod

In der heutigen Episode der Gaming-News von PlayNation TV sprechen wir mit euch über die neuen Inhalte in Rainbow Six: Siege, die Collector's Edition von Resident Evil 7 und Der ...