In der heutigen Folge der Gaming-News hier bei PlayNation TV sprechen wir mit euch über das neue Update von GTA Online, die Neuzugänge, die Pokémon Go zu neuer Frische verhelfen sollen und die Schwierigkeiten von Entwickler Crytek.

In letzter Zeit war es ruhig geworden um Pokémon Go, war der Hype um die bunten Taschenmonster doch stark zurückgegangen. Jetzt kehrt Entwickler Niantic mit einem Update und acht neuen Pokémon aus der zweiten Generation zurück.

Der deutsche Spieleentwickler Crytek steckt offenbar in finanziellen Schwierigkeiten – und das nicht zum ersten Mal. Was genau passiert ist, erfahrt ihr im Video.

Auch GTA Online erhielt nun mit Import/Export ein neues Update samt luxuriöser Autos und geräumiger Garagen. Hier werdet ihr zum illegalen Autohändler und könnt euch eine goldene Nase verdienen.

