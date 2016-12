In der heutigen Gaming-News auf PlayNationTV befassen wir uns mit der Klage von Lindsay Lohan gegen GTA 5, in der ein Urteil gefällt wurde sowie dem Event zu Call of Duty: Infinite Warfare und Call of Duty: Modern Warfare Remastered in Los Angeles. Außerdem beleuchten wir, wie es zu einem Shitstorm gegen ARK: Survival Evolved kommen konnte.

Infos zu News

News - Morgiges Rainbow Six: Siege-Update und Resident Evil 7 mit besonderer Collector's Edition In der heutigen Episode der Gaming-News von PlayNation TV sprechen wir mit euch über die neuen Inhalte in Rainbow Six: Siege, die Collector's Edition von Resident Evil 7 und Der ...