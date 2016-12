In der heutigen News geht es unter anderem um das Ausschließen von Millionen von Pokémon Go-Spielern, die Release-Verschiebung von The Last Guardian, die neuen Infos zu Death Stranding auf der Tokyo Game Show, den Launch von ReCore für PC und Xbox One sowie den Rücktritt des langjährigen Vize-Präsidents von Blizzard.

Jeden Freitag um 17 Uhr kommen die wichtigsten Gaming-News der Woche. Mehr zu den aktuellen Gaming-News findest du in unserer News-Story dazu.

News: Über Release-Verschiebungen und Pokémon Go

Infos zu News

News - Morgiges Rainbow Six: Siege-Update und Resident Evil 7 mit besonderer Collector's Edition In der heutigen Episode der Gaming-News von PlayNation TV sprechen wir mit euch über die neuen Inhalte in Rainbow Six: Siege, die Collector's Edition von Resident Evil 7 und Der ...