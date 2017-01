News - Clueless Gamer: Das etwas andere Gaming-Format wird zur Serie

Wer wäre wohl besser für eine Gaming-Serie geeignet als Moderator Conan O'Brien? Nun, vermutlich jeder, aber genau dessen Unwissenheit, gepaart mit einer großen Portion Humor, war es, die das Format Clueless Gamer zu einem großen Hit werden ließ.

Die Mischung aus dem Talkshow-Host und bekannten Persönlichkeiten, die sich gemeinsam an verschiedenen Videospielen versuchten, kam so gut an, dass TBS jetzt tatsächlich eine eigene Serie des Formats ankündigte, die bereits im nächsten Monat in die Produktion gehen soll. Für uns definitiv eine der interessantesten Meldungen der Woche und damit zurecht Stoff für unsere Entertainment-News.

Im Video sagen euch Ben und Dennis, welche Informationen wir bisher haben und was sie von dem Format halten.

