In Frankreich wurde ein Apple Store verwüstet, weil ein Mann auf sein Recht bestand. Was genau im Vorfeld passiert ist, konnte bis heute nicht geklärt werden - sicher ist nur das, was wir in diesem Video sehen: Er zerstörte ein iPhone nach dem anderen.

Infos zu News

News - Morgiges Rainbow Six: Siege-Update und Resident Evil 7 mit besonderer Collector's Edition In der heutigen Episode der Gaming-News von PlayNation TV sprechen wir mit euch über die neuen Inhalte in Rainbow Six: Siege, die Collector's Edition von Resident Evil 7 und Der ...