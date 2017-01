News - Alter Mann muss Abschied nehmen - von einem Videospiel

In den heutigen Entertainment-News präsentieren euch Ben und Dennis eine traurige, aber auch sehr rührende Geschichte. Derzeit sorgt nämlich auf YouTube ein Video von einem alten Mann für Furore, der sich von seinem Lieblings-MMO verabschiedet.

18 Jahre ist es her, dass der betagte Herr sein Herz an Asheron's Call verlor, doch nun wird der Titel zum Ende des Monats eingestellt. Eine Konstante in seinem Leben bricht damit weg und während seine Tochter liebevoll versucht, ihm einen anderen Titel als Ersatz schmackhaft zu machen, bleibt der begeisterte Spieler seinem Asheron's Call treu - bis zum Ende.

18 Jahre, das ist länger als die meisten Freundschaften halten. Habt auch ihr ein Spiel, das euch auch nur annähernd so lange begleitet?

