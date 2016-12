Emojis sind weit verbreitet in der heutigen Netzkultur. Sparsam angewendet, können sie Emotion und Bedeutung hinter dem geschriebenen Wort transportieren und haben so sicher schon dem einen oder anderen Missverständnis präventiv entgegengewirkt. Genau diese Alltagshelden waren nun Grundinspiration für einen Film, der im nächsten Jahr in die Kinos kommen wird.

Der Emoji-Film soll uns die uns bisher unbekannte Welt unseres Smartphones öffnen und uns mit unseren Lieblings-Emojis bekannt machen, die in der kleinen Stadt Textopolis allesamt darauf warten, von den Usern ausgewählt zu werden. Alle Emojis haben dabei nur einen Ausdruck - bis auf Gene, denn dieser ist etwas ganz Besonderes und sprudelt nur so über vor lauter Gesichtsausdrücken. Fest entschlossen, normal zu werden, begibt er sich mit seinen Freunden auf ein aufregendes "Appventure", bis Textopolis auf einmal in Gefahr gerät und auf die Hilfe der ungewöhnlichen Helden angewiesen ist.

Im Teaser treffen wir unter anderem auf Meh, der seinem Namen alle Ehre macht und seine Begeisterung zum kommenden Film kaum im Zaum halten kann. Der Emoji-Film soll am 04. August 2017 in die Kinos kommen. Wie erfolgreich er allerdings wird, bleibt abzuwarten, zeigten sich Internet-User bisher doch eher skeptisch.

Infos zu Netzkultur