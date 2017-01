Netzkultur - Der Hype um Podcasts

Der Podcast erlebt ein kleines Comeback in Deutschland. In den letzten Jahren sind so viele neue Sendungen aufgetaucht wie noch nie, die Abrufzahlen steigen stetig. Doch warum eigentlich – und warum machen oder hören wir Podcasts eigentlich? Insert Moin zu Gast bei PlayNation TV.

Mehr über Podcasts und dem Team hinter Instert Moin erfahrt ihr hier:

