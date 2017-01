Netflix - Im Browsergame werdet ihr zum Netflix-Charakter

Netflix Infinite Runner nennt sich der neueste Clou des Streaming-Anbieters, der nun sein erstes Spiel herausbrachte. Netflix goes Gaming? Das ist uns definitiv eine Entertainment-News wert und deshalb erzählen euch Ben und Dennis heute ganz genau, was ihr erwarten dürft.

Das Browsergame ermöglicht es euch, kostenlos in die Haut von einigen der beliebten Serien-Charaktere zu schlüpfen, die Netflix in den letzten Jahren so hervorbrachte. Es handelt sich hierbei um einen Sidescroller, bei dem ihr praktisch unendlich lange nach rechts laufen könnt, solange ihr dabei den Objekten ausweicht, die euch den Weg versperren.

Spielbar sind unter anderem Charaktere aus Stranger Things und Narcos, aber damit ist das Kontingent der Protagonisten noch nicht erschöpft. Welche Serienfiguren ihr noch mimen könnt und wie ihr euch besonders gut schlagt, erfahrt ihr im Video.

Infos zu Netflix