Need for Speed Payback - Offizieller Trailer zur Geschichte und den Charakteren

Nicht mehr lange, dann dürft ihr euch in ein neues Need for Speed-Abenteuer stürzen! Am 10. November 2017 ist es bereits soweit und der NFS-Arcade-Racer erscheint hierzulande für die PS4, Xbox One und den PC.

Doch bevor ihr euch für einen Kauf entscheidet, solltet ihr im Vorfeld unbedingt einen Blick auf die Systemanforderungen werfen. EA hat diesbezüglich bereits kommuniziert, wie stark euer System sein sollte.

Abseits dessen könnt ihr einen neuen Trailer begutachten, der einen kleinen Einblick in die Geschichte von Need for Speed Payback bereithält. Hier werden nicht nur die einzelnen Chraktere beleuchtet, auch ein grober Ersteindruck von der allumfassenden Geschichte wird seitens der Entwickler geboten. Ihr erfahrt hier etwas über Tyler, Mac und Jess wieder, die allesamt ein rasantes Trio bilden und gegen die Organisation "The House" in Fortune Valley vorgehen.

Infos zu Need for Speed Payback

Need for Speed Payback - Neuer Trailer gibt Auskunft über Aktivitäten und Örtlichkeiten Der Autorennspaß Need for Speed Payback reiht sich in die Riege der bekannten Spielemarke ein und wird noch in diesem Jahr von EA veröffentlicht. Der actiongeladene Arcade Racer wird von ...