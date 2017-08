Need for Speed Payback - Offizieller Customization-Trailer zum Tuning

Electronic Arts und Ghost Games zeigen in diesem Trailer, wie das Tuning in Need for Speed Payback funktioniert. So müssen zuerst Einzelteile in der Spielwelt gefunden und danach genug Geld verdient werden, um ein Fahrzeug mit neuen Teilen auszustatten.

In der offiziellen Video-Beschreibung zum Customization-Trailer heißt es:

"Tune dein Auto in jeder der fünf unterschiedlichen Wagenklassen (Rennen, Drift, Offroad, Drag und Runner) bis ins letzte Detail, um dich in sämtlichen Rennen, Missionen oder Herausforderungen durchzusetzen. Suche überall in der Welt nach stillgelegten Fahrzeugen, um dir deinen Traumwagen von Grund auf aufzubauen. Sammle, gewinne oder kaufe die heißesten Zubehörteile und stell dir einen kompletten Fuhrpark aus ultimativen Rennwagen zusammen."

