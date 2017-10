Der Autorennspaß Need for Speed Payback reiht sich in die Riege der bekannten Spielemarke ein und wird noch in diesem Jahr von EA veröffentlicht. Der actiongeladene Arcade Racer wird von Ghost Games entwickelt, die einige Feature verbaut haben.

Im aktuellen Video sehen wir Fortune Valley, das einem Las Vegas ähnelt und eine Open World mit sich bringt. Es wird die verschiedensten Fahrzeuge geben, die ihr bis an ihr Maximum treten könnt.

Auch in Payback gibt es wieder diverse Feature, wie in etwas das Einsammeln von Collectibles. Ihr könnt euch diverse Mini-Games vorknüpfen oder Anpassungen für euer Auto freischalten. Dem Tuning steht somit nichts mehr im Wege! Der Titel erscheint im 10. November diesen Jahres.

Infos zu Need for Speed Payback

Need for Speed Payback - Neuer Trailer gibt Auskunft über Aktivitäten und Örtlichkeiten Der Autorennspaß Need for Speed Payback reiht sich in die Riege der bekannten Spielemarke ein und wird noch in diesem Jahr von EA veröffentlicht. Der actiongeladene Arcade Racer wird von ...