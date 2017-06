Need for Speed Payback - Alle bisher bekannten Infos

Es ist Mittwoch und somit wieder Zeit für unsere PlayNation News.

Heute sprechen wir unter anderem über Need for Speed. Der beliebte Titel soll nun mit Need for Speed Payback wiederbelebt werden und noch in diesem Jahr erscheinen. Ihr könnt euch auf eine Story-Kampagne ebenso freuen wie auf das Tuning eurer Fahrzeuge, mit denen ihr euch dann in verschiedenen Straßenrennen beweisen könnt. Wir haben alle Details für euch.

Weitere interessante Meldungen

Außerdem sprechen Patrik und Ben im Video über das Lootbox-System in Rainbow Six: Siege und über FIFA 18, denn der Titel wurde nun offiziell angekündigt.

Infos zu Need for Speed Payback

