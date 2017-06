In einem Trailer wurde Mittelerde: Schatten des Krieges offiziell angekündigt. Der Titel soll noch in diesem Sommer für PS4, Xbox One und PC erscheinen. Es handelt sich dabei um das Sequel zu Mittelerde: Mordors Schatten.

Mehr Infos zum Spiel gibt es hier:

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges