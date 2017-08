Mittelerde: Schatten des Krieges - Neuer Trailer zeigt die Begegnung mit Kankra

Allen Herr der Ringe-Fans sollte der Name Kankra (Englisches Original: Shelob) bereits ein Begriff sein. Während sie in Büchern und Filmen als eine schwarze, übergroße Dämonen-Spinne beschrieben und dargestellt wird, stellen sie die Entwickler von Monolith Productions in dem neuen Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges zusätzlich als Formwandlerin vor, die eine menschliche Gestalt annehmen kann.

Anscheinend wird die ausgesprochen schöne und weibliche Form von Kankra dabei Einfluss auf Protagonist Talion nehmen, indem sie ihm die Zukunft der Stadt Minas Ithil offenbart und ihn zu einer Zusammenarbeitet überredet, von der Elbengeist Celebrimbor keineswegs begeistert ist. Es bleibt die Frage: Kann man einer Spinne vertrauen?

Mittelerde: Schatten des Krieges wird am 10. Oktober 2017 für Xbox One, Xbox One X, PC, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro veröffentlicht.

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges

