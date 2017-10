Mittelerde: Schatten des Krieges - Interaktiver Trailer lässt euch die Entscheidungen treffen

Die Vorfreude steigt und die Anzahl der Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges ebenso: Erneut gibt es einige neue Einblick in die Fortsetzung der Mittelerde-Saga, diesmal jedoch, könnt ihr selbst ein wenig aktiver werden und über das Schicksal anderer entscheiden. In dem interaktiven Trailer könnt ihr euch entweder dafür entscheiden einen eurer Gefolgsmänner zu retten oder aber euren Feind niederzustrecken. Wofür auch immer ihr euch entscheidet, eure Taten werden Folgen nach sich ziehen, denn: Nichts wird vergessen.

Ab dem 10. Oktober 2017 könnt ihr in Mittelerde: Schatten des Krieges dann richtig loslegen und den Titel auf PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC spielen.

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges

