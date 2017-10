Mittelerde: Schatten des Krieges - Der glänzende Marauder-Stamm im Trailer

Warner Bros. Interactive Entertainment hat einen neuen Trailer zu Mittelerde: Schatten des Krieges veröffentlicht. Darin werden auf etwas ungewohnte Art und Weise die Angehörigen des sogenannten Marauder-Stamms vorgestellt. Denn im zweiten Teil der Mittelerde-Saga dreht sich so einiges um die vielen verschiedenen charakteristischen Ork-Stämme, denen ihr im Spielverlauf begegnen werdet und euch als Feind oder Untergebener gegenübertreten können. In diesem Fall handelt es sich wohl um einen ausgesprochen stilbewussten Stamm, der eine Vorliebe für glänzendes verziertes Metall hat.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint am 10. Oktober 2017 für Xbox One, Xbox One X, PC, PlayStation 4 and PlayStation 4 Pro.

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges

