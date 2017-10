Mittelerde: Schatten des Krieges - Die Geschichten der Orks im neuen Trailer

Erneut veröffentlichten Warner Bros. Interactive Entertainment und Monolith Productions einen Trailer zu dem kommenden Action-Adventure Mittelerde: Schatten des Krieges. Der Trailer gibt dabei ausgesprochen gut die neuen Inhalte des überarbeiteten Nemesis-Systems wieder, das in dem neuen Teil der Mittelerde-Reihe auf ein noch persönlicheres Spielerlebnis abzielt. Denn die Orks können nun auch zu Verbündeten und Freunden, aber auch weiterhin zu Feinden oder sogar Neidern und Verrätern werden. In dem Video erzählen sie euch ihre eigenen Geschichten von Schlachten, die Narben hinterlassen haben und Bündnissen, die den Tod überdauerten.

Mittelerde: Schatten des Krieges wird am 10. Oktober 2017 für PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC erscheinen.

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges

