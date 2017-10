Mittelerde: Schatten des Krieges - DLC zu Ehren von verstorbenem Executive Producer

Schon weit vor der Erscheinung von Mittelerde: Schatten des Krieges bekamen das Entwicklerstudio Monolith und der Publisher WB Games einige kritische Stimmen zu hören, da man bei dem Singleplayer-Modus auf Lootboxen und andere Elemente setzen wird, die das Spielen einfacher gestalten sollen.

Teil der Einnahmen geht an die Familie

Dass sie aber auch anders können, beweist jetzt der angekündigte DLC mit dem Titel Forthog Orc-Slayer. Forthog der Orkschlächter tritt immer dann in Erscheinung, wenn ihr kurz vor dem Sterben seid. Er rettet euch dann das virtuelle Hinterteil und erledigt im besten Falle noch den üblen Feind.

Auch dieser DLC klingt im ersten Moment zweifelhaft, doch ist die Geschichte dahinter wirklich lobenswert. Während der Entwicklung von Mittelerde: Schatten des Krieges verstarb der Executive Producer Mike “Forthog” Forgey an den Folgen einer Krebserkrankung. Zu seinen Ehren fügte man ihn jetzt in dem Spiel ein und wird von jedem erworbenen DLC $3.50 bis Ende 2019 an die Familie von Forgey spenden. Ob dies nur für die USA gilt oder auch in anderen Staaten funktionieren wird, ist bisher noch nicht völlig geklärt. Ein ehrenwerter Schachzug ist es dennoch in jedem Falle.

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges

