Und wieder gibt es neue interessante Einblicke in das Action-Adventure Mittelerde: Schatten des Krieges. In dem neuen Trailer wird nun der Dark Tribe vorgestellt, der sich nicht nur durch seine Düsterkeit, sondern viel mehr durch einige gewiefte Tricks auzeichnet. In dem Video erfahrt ihr, wie dunkel und vor allem geschickt der Ork-Stamm tatsächlich ist.

Mittelerde: Schatten des Krieges wird am 10. Oktober 2017 für PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X und PC erscheinen.

Infos zu Mittelerde: Schatten des Krieges

