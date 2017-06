Minecraft - Pokémon Cobalt & Amethyst spielen

Kennt ihr schon Pokémon Cobalt & Amethyst? Wie jetzt, wirklich nicht? Na dann haben wir das Thema für unsere heutige Ausgabe der Gaming-News ja goldrichtig gewählt, denn in dieser erzählt euch Patrik, was es mit den beiden nicht ganz so offiziellen neuen Editionen auf sich hat und welche Rolle Minecraft bei dem Ganzen spielt.

Drei Jahre lang haben Pokémon-Fans und Minecraft-Modder zusammengearbeitet, um eine möglichst spektakuläre Fusion herbeizuführen. Jetzt wurde das Projekt beendet und ermöglicht es uns, mit 136 einzigartigen Pokémon den Kampf anzutreten - in Minecraft.

Wenn ihr dem kreativen Projekt eine Chance geben wollt, könnt ihr es auf der Webseite der Tüftler kostenlos herunterladen.

