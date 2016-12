Wer ein wenig Zeit mitbringt und Spaß am bauen hat, der schafft womöglich eine ähnliche Konstruktion wie der User gmoff01. Dank einer Blaupause und unermüdlicher Arbeit erschuf er in knapp 80 Stunden ein Kunstwerk in Minecraft, was seinesgleichen sucht. Ein Programm half ihm zwar dabei, wo er die Blöcke platzieren musste, doch bauen musste er komplett alleine - von Hand.

In seinem Video zeigt er, die es im Inneren der Hand aussieht und wie er es geschafft hat, so etwas zu bauen - viel Spaß.

Infos zu Minecraft

