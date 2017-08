Minecraft: Story Modus - Trailer läutet Staffel 2 ein

Die erste Episode von Minecraft: Story Mode: Season Two ist da: 'Hero in Residence' heißt das gute Stück, das es euch ermöglicht, ab sofort wieder in die Haut von Protagonist Jesse zu schlüpfen und allerlei Abenteuer zu erleben.

Im offiziellen Trailer zur zweiten Staffel bereitet euch Telltale Games auf das vor, was euch erwartet. 'Hero in Residence' ist als Download-Version für Android- und iOS-Geräte, Mac, PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.

Infos zu Minecraft: Story Modus

