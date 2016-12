Nach dem enormen Erfolg von Minecraft entwickelte Entwickler Telltale Games in Kooperation mit Mojang an einem Adventure im Minecraft-Style. Mittlerweile steht die achte und somit letzte Episode 'A Journey's End?' von Minecraft: Story Modus in den Startlöchern, denn die Veröffentlichung soll schon bald erfolgen.

Passend zum baldigen Release am 16. September 2016 in Europa haben die Verantwortlichen nun den offiziellen Launch-Trailer veröffentlicht. Innerhalb des Videos erfahrt ihr mehr zur Story der achten Episode. Aus Spoilergründen gehen wir darauf allerdings nicht näher ein.

Infos zu Minecraft: Story Modus