Bereits am 15. August 2017 erscheint die zweite Episode von Minecraft: Story Modus – Season Two als Download für Android, iOS, Mac, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Ein guter Zeitpunkt also für Telltale Games, um uns mit einem Trailer auf das Kommende vorzubereiten.

Auch in „Giant Consequences“ erwarten Jesse und seine Freunde wieder einige Abenteuer – Ausgang ungewiss.

Infos zu Minecraft: Story Modus - Season Two