Metro Exodus - Story-Trailer zum neuen Horror-Survival-Shooter veröffentlicht

In Metro Exodus schickt euch 4A Games auf eine neue Reise, die todbringende Gefechte und Stealth-Einlagen mit sich bringt. Der Survival-Horror-Einfluss soll klar spürbar sein. Der Spieler soll zudem nichtlineare Level und eine spannende Story geboten bekommen. Der Titel ist von den Dmitry Glukhovsky-Romanen inspiriert. Der Titel soll noch im Herbst 2018 erscheinen.

Während der Games Awards 2017 wurde der neue Teil der Metro-Spielreihe angekündigt. Mit Metro Exodus dürfen die Spieler abermals in die postapokalyptische Welt eines Story-Driven-First-Person-Shooters zurückkehren, die kein Erbarmen mehr kennt. Die Metro ist der einzige halbwegs sichere Ort, doch es verschlägt die Protagonisten immer wieder an die gefährliche Oberfläche.

Pokémon Go - Update 1.55.1 für iOS / 0.85.2 für Android mit dritte Generation

Amazon - Last Minute Angebote mit Schnäppchen gestartet

Accounting - Sony kündigt neuen PlayStation VR-Titel an

In The Valley Of Gods - Neues Adventure der Firewatch-Entwickler enthüllt