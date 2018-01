Metal Gear Survive - Singleplayer-Trailer gibt Einblick in die Story

Konami hat jüngst einen neuen Trailer zu Metal Gear Survive veröffentlicht. Sie geben hier einen kleinen Ersteinblick in die kommende Story. Inhaltlich ist die Story nach dem Ende von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes angesiedelt.

Der Trailer geht ganze sechs Minuten lang. Im Detail sehen wir diverse Cutscenes, den Kampf gegen Zombies und sogar den Basenbau. Der Basisbau ermöglicht sogar das Platzieren von Geschütztürmen und diversen anderen Defensivmaßnahmen.

Hierzulande wird der Titel am 22. Februar 2018 für den PC via Steam erscheinen. Die PlayStation 4 und Xbox One werden ebenfalls mit einem Pendant ausgestattet.

Metal Gear Survive Konami hat das Release-Datum preisgegeben