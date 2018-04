Mega Man Legacy Collection - Mega Man X1-8 erscheinen im Juli in zwei Collections

1993 erschien Mega Man X erstmals für das Super Nintendo Entertainment System. Das 25. Jubiläum der Mega Man-Subserie feiert Capcom mit gleich zwei Compilations, Mega Man X Legacy Collection und Mega Man X Legacy Collection 2. Die erste Collection beinhaltet Mega Man X1-4, die zweite Mega Man X5-8. Grafisch werden die Spiele ein wenig aufgeschärft, ansonsten bleiben sie inhaltlich angetastet. Für Mega Man X1-3 gibt es noch einen optionalen Grafikfilter, der die Pixel abrundet und das Bild "smoother" erscheinen lassen sollen.

In Europa (wieder) nur als Download

Neben den Spielen enthalten beide Collections noch eine Galerie mit Konzeptzeichnungen, Bildern von Merchandiseartikeln und einen Audio-Player mit den Soundtracks der enthaltenen Titel. Der ersten Collection liegt außerdem "The Day of Sigma" bei, der Anime-Prolog zu dem Remake Mega Man: Maverick Hunter X. Auch die Challenges aus Mega Man Legacy Collection 1&2 sind wieder an Bord, zum Beispiel müsst ihr mit Mega Man X zwei Bossgegner gleichzeitig besiegen. Mega Man X Legacy Collection 1&2 erscheinen am 24. Juli als Download für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und Steam zum Preis von jeweils 19,99 Euro.