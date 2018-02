Mega Man Legacy Collection - 1 & 2 erscheinen im Mai für Switch

Capcom hat bereits angekündigt, dass Mega Man Legacy Collection und Mega Man Legacy Collection 2 in diesem Jahr für Nintendo Switch erscheinen werden. In einem neuen Trailer hat man den Releasetermin nun auf den 22. Mai datiert. Wie auch auf den anderen Plattformen werden beide Collections als separate Downloads im eShop erhältlich sein. Mit der ersten Collection zum Preis von 14,99 Euro erhaltet ihr Mega Man 1-6, während die zweite Collection für 19,99 Euro Mega Man 7-10 beinhaltet. Neben den Spielen stecken in den Compilations noch diverse Boni, wie eine Datenbank mit Infos zu Bossgegnern, Challenges und ein Sound Test.

Mega Man 11 Neuer Teil offiziell angekündigt

Retail-Version nur für Nordamerika

Zudem kündigte man eine limitierte Retail-Version der Mega Man Legacy Collection an, in der sich neben einer Cartridge mit dem Spiel noch ein Download-Code für Mega Man Legacy 2 und ein Reinigungstuch im Mega Man-Design. Leider soll diese Edition nur in Nordamerika erscheinen, die Switch hat jedoch keine Regionalsperren und hat deswegen auch mit importierten Titeln keine Probleme. Scannt ihr ein Mega Man-amiibo, schaltet ihr in beiden Collections zusätzliche Challenges frei. Fans des blauen Bombers werden dieses Jahr voll auf ihre Kosten kommen, Capcom hat Re-Releases der Mega Man X-Spiele und Mega Man 11 für aktuelle Systeme angekündigt.