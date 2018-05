Mega Man 11 - Neue Gameplay-Elemente und Vorbesteller-Bonus vorgestellt

Nach einer längeren Pause gehen die Abenteuer des blauen Bombers in Mega Man 11 endlich weiter, Dr. Wily und acht neue Robot Master wollen bezwungen werden. Am 2. Oktober erscheint das Jump'n'Run für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC, das kündigte Capcom in einem neuen Trailer an. Für Abwechslung wird das Double-Gear-System sorgen, das euch mit zwei Spezialfähigkeiten ausstattet.

Das Double-Gear-System

Mit dem Speed Gear wird Mega Man deutlich schneller, während sich das Geschehen um ihn herum langsamer abzuspielen scheint. Das Power Gear hingegen macht seine Projektile stärker und lässt euch gleich zwei aufgeladene Schüsse hintereinander abfeuern. Beide Gears werden jeweils mit einem Knopfdruck de- oder aktiviert, jedoch sind sie nur für begrenzte Zeit nutzbar. Lasst ihr sie zulange aktiv, überhitzt Mega Man und ihr könnt sie erst nach einer Cooldown-Phase wieder benutzen. Ist eure Lebensenergie im kritischen Bereich, können beide Gears zugleich aktiviert werden, im Gegenzug dafür wird Mega Man anschließend besonders angeschlagen sein.

Vorbesteller erhalten exklusiven Soundtrack

Mit Fuse Man und Block Man wurde auch Gameplay-Material zu den ersten beiden Robot Masters gezeigt, sechs weitere müssen noch enthüllt werden. Vorbesteller erhalten als Belohnung einen alternativen Ingame-Soundtrack als DLC.