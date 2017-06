Mass Effect Andromeda - Wie nackt wird das Sci-Fi-Rollenspiel?

Auch am heutigen Mittwoch haben wir wieder die wichtigsten Meldungen der Woche in unseren PlayNation-News für euch zusammengefasst.

Am meisten Aufmerksamkeit bekam in den letzten Tagen wohl Mass Effect: Andromeda, denn das Sci-Fi-Rollenspiel wird über die „volle Nacktheit“ verfügen. Aaryn Flynn von BioWare ließ dazu auf Twitter verlauten, dass die Sexszenen in Mass Effect: Andromeda vom Entwicklerteam gar als „vollkommener Softcore-Weltraum-Porno“ betitelt werden. Na, da wird es wohl ab dem 23. März 2017 heiß hergehen! Oder nicht? Wie ernst Flynn seine Worte wirklich meinte, erfahrt ihr im Video.

Das war diese Woche noch wichtig

Das war aber noch nicht alles, denn Lindsay Lohan zerrt die Macher von GTA 5 erneut vor Gericht und die ersten Wertungen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild sind da. Wir sagen euch, was ihr wissen müsst – in den PlayNation-News.

Infos zu Mass Effect Andromeda

