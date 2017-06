Der Aufbruch in die Andromeda-Galaxie hat begonnen! Und somit nimmt die rege Flut an neuen Informationen zu Mass Effect Andromeda kein Ende. Jüngst wurde ein Gameplay-Video via IGN veröffentlicht, das die Erkundung von drei spezifischen Planeten mit dem Nomad aufzeigt.

Außerdem sind kürzlich Infos zum Verbleib der Quarianer aufgetaucht. Die Hinweise wurden im letzten Mission-Briefing zur Andromeda-Reise versteckt.

Infos zu Mass Effect Andromeda

