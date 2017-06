Es ist soweit. In wenigen Tagen dürfen bereits die Abonnenten von Origin Access in das Sci-Fi-Epos von Mass Effect Andromeda aufbrechen. Für alle, die ungeduldig auf den Aufbruch in die neue Galaxie warten, gibt es jetzt ein neues Schmankerl. Der offizielle Launch-Trailer zum Spiel ist erschienen und er hat es in sich!

