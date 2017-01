Die Szenen die ihr hier in diesem neuen Trailer zu Mass Effect: Andromeda sehen könnt, wurden mit der Game-Engine aufgezeichnet und sollen einen realistischen Einblick in das Spiel geben, welches am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro und Xbox One erscheint.

Infos zu Mass Effect Andromeda

