Mass Effect Andromeda - Erforscht die umfangreichen Welten

Im dritten Teil der offiziellen Gameplay-Reihe zu Mass Effect: Andromeda widmen sich die Mannen von BioWare der Erkundung und Entdeckung in dem kommenden Sci-Fi-Rollenspiel.

So könnt ihr beispielsweise eure Umgebung in Echtzeit betrachten, wenn ihr aus einem der Fenster des Raumschiffs guckt und über 100 Planeten entdecken, wobei nur eine Handvoll dieser eine Landung und dementsprechend genauere Erforschung möglich macht. Jede Welt hat dabei ihre eigenen Geschichten, Charaktere und Herausforderungen. Eine dieser Welten stellen euch die kreativen Köpfe hinter dem Titel im Video vor.

Wir dürfen nackte Haut erwarten

Mass Effect: Andromeda erscheint hierzulande am 23. März 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One und zog zuletzt besonders viel mediale Aufmerksamkeit auf sich, als es von BioWares Aaryn Flynn als "vollkommener Softcore-Weltraum-Porno" betitelt wurde. Was es damit wirklich auf sich hatte, erfahrt ihr in der aktuellen Ausgabe unserer PlayNation-News:

Infos zu Mass Effect Andromeda

