Langsam aber sicher wagt sich das Superheldengenre aus seiner sicheren Umgebung heraus und traut sich an neuartige Konzepte und Ideen heran. Das erste Ergebnis dieses kreativen Ansatzes bekommen wir im April nächsten Jahres zu Gesicht, wenn „New Mutants“ in den Kinos erscheint.

Im Universum der X-Men-Charaktere angesiedelt, siedelt sich New Mutants offiziell im Horrorgenre an – bereits im Vorfeld hatten Regisseure und Darsteller angedeutet, dass dieser Superheldenfilm erstmals auf Schockeffekte und richtig düstere Atmosphäre setzen wird. Ob das im Kontext von Superhelden und Mutanten funktionieren kann, muss sich erst zeigen – der erste Trailer gibt zum jetzigen Zeitpunkt zumindest schon einmal eine Vorstellung dessen, was uns da erwarten könnte.