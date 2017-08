Marvel vs. Capcom: Infinite - Neuer Story Trailer zeigt Ghost Rider, Nemesis und weitere Kämpfer

Mit Marvel vs. Capcom: Infinite im Gepäck reist Capcom in diesem Jahr zur gamescom, in Köln werdet ihr das Beat'em-Up in einer aktuellen Fassung anspielen können. Außerdem hat man einen neuen Trailer zur Story des Titels veröffentlicht, in dem die Helden von Capcom und Marvel Comics ihre Kräfte gegen Ultron Sigma bündeln müssen. In den Cutscene-Ausschnitten sind unter anderem Ghost Rider, Nemesis, Jedah und Spider-Man in seinem Symbionten-Kostüm zu sehen. Ultron Sigma hat es auf die sechs Infinity Stones abgesehen und es liegt an euch zu verhindern, dass sie dem Amalgam-Schurken in die Hände fallen.

Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint am 19. September für PlayStation 4, Xbox One und PC, zusätzliche DLC-Charaktere könnt ihr euch mit dem Character Pass sichern. Anstelle des 3on3-Kampfsystems in Marvel vs. Capcom 3 bestehen eure Teams in Marvel vs. Capcom: Infinite aus jeweils zwei Kämpfern. Wir konnten im Frühjahr schon ein paar erste Matches ausfechten, in unserer Vorschau lest ihr mehr zu dem Crossover-Prügelspiel.

