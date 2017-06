Marvel vs. Capcom: Infinite - Gameplay zu den neuen Charakteren veröffentlicht

Auf der Pressekonferenz von Sony wurden auch neue Inhalte für Marvel vs. Capcom: Infinite vorgestellt. Auf Capcoms Seite wurden Arthur (Ghosts'n'Goblins), Dante (Devil May Cry), Spencer (Bionic Commando) und Zero (Mega Man X) bestätigt. Für Marvel werden außerdem Doctor Strange, Gamora, Nova und Thanos in den virtuellen Ring steigen. Groot wird Teil von Rocket Raccoons Moveset sein, wie jetzt erstmals in dem Gameplay zu sehen war. Außerdem wurde mit Black Panther ein weiterer Kämpfer enthüllt, der nach dem Launch veröffentlicht wird. Black Panther, Sigma und die restlichen DLC-Charaktere könnt ihr mit einem Character Pass erwerben, anstatt sie einzeln zu kaufen. Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint am 19. September für PlayStation 4, Xbox One und Steam. Einen ersten Vorgeschmack gibt es in Form einer Story Demo, die ab sofort für PlayStation 4 und Xbox One erhäl

