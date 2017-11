Marvel vs. Capcom: Infinite - Gameplay mit Black Widow, Winter Soldier und Venom veröffentlicht

Nachschub für Marvel vs. Capcom: Infinite steht in den Startlöchern. Am 5. Dezember erscheinen mit Black Widow, Venom und Winter Soldier die drei verbleibenden DLC-Kämpfer, die Capcom für das Beat'em-Up angekündigt hat. Mit dem Character Pass erhaltet ihr die drei Fighter zusammen mit den restlichen Zusatzcharakteren, Monster Hunter, Black Panther und Sigma. Neben Combo-Potenzial haben die Recken auch Spezialfähigkeiten auf Lager.

Winter Soldier kann seine Armprothese als Schutzschild benutzen und auf den Gegner zugehen, ohne dabei Schaden zu nehmen. Zwar ist sein Moveset dadurch beschränkt, aber das sollte reichen, um euren Feinden auf die Pelle zu rücken.

Die Superspionin Black Widow verlässt sich auf Martial-Arts-Fähigkeiten und ihre bewaffneten Armbänder, die sie zusammen mit ihren akrobatischen Manövern zu einer ernst zu nehmenden Kontrahentin machen.

Getrieben von ihrem gemeinsamen Hass auf Peter Parker haben sich der Fotojournalist Eddie Brock und ein außerirdischer Symbiont zu Venom vereint, einem der gefährlichsten Widersacher von Spider-Man. Rohe Kraft, Netzattacken und ein Dash in sechs Richtungen zeigen, warum Venom so gefürchtet ist.

Infos zu Marvel vs. Capcom: Infinite

Marvel vs. Capcom: Infinite - Neuer Story Trailer zeigt Ghost Rider, Nemesis und weitere Kämpfer Mit Marvel vs. Capcom: Infinite im Gepäck reist Capcom in diesem Jahr zur gamescom, in Köln werdet ihr das Beat'em-Up in einer aktuellen Fassung anspielen können. Außerdem hat man einen ...