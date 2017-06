Marvel vs. Capcom: Infinite - Erster Trailer zur Story veröffentlicht

Ruhig ist es um Marvel vs. Capcom: Infinite geworden. Heute hat Capcom den ersten Trailer zur Story des Beat'em-Ups veröffentlicht, in dem die Schurken Sigma und Ultron sich zu einer neuen Bedrohung vereinen. Außerdem hat man folgende Charaktere für den Cast als spielbar bestätigt:

Ultron

Hulk

Thor

Hawkeye

Rocket Raccoon

Chun-Li

Strider Hiryu

Chris Redfield

Neben der Story wird es auch die Modi Arcade, Training und Mission geben, in denen ihr eure Fähigkeiten auf die Probe stellen und neue Combos erlernen könnt. Natürlich darf auch Multiplayer nicht fehlen, ebenso on- wie offline. Ab heute kann das Spiel vorbestellt werden, als Bonus gibt es jeweils ein Premium-Kostüm für Ryu und Thor. Neben der Standardausführung wird auch eine Deluxe Edition erscheinen, die einen Character Pass für die als DLC geplanten Charaktere beinhaltet, Vorbesteller bekommen hierfür außerdem noch jeweils ein Kostüm für Hulk und Mega Man X dazu. Für ganz große Fans fertigt TriForce eine streng limitierte Collector's Edition für PS4 und Xbox One an, die neben dem Hauptspiel noch mit Premium-Dioramen von Iron Man, Captain Marvel, Mega Man X, Chun-Li und einer Schatulle mit Nachbildungen der sechs Infinity Stones aufwartet. Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint am 19. September für PlayStation 4, Xbox One und den PC.

