Letzte Woche wurde auf der PlayStation Experience 2016 Marvel vs. Capcom: Infinite angekündigt. Wieder einmal treffen Marvel und Capcom in einem Crossover-Prügelspiel aufeinander, die Gefechte werden in einem 2vs2-Kampfsystem ausgetragen. Vor dem Kampf wählt ihr einen von sechs Infinity Stones aus, die euch vorübergehend besondere Status-Boosts geben. Zur Enthüllung zeigte man die Charaktere Mega Man X, Ryu, Iron Man und Captain Marvel. Mittlerweile hat man eine Extended-Version des Gameplay-Trailers veröffentlicht, in dem auch Marvels Captain America und Morrigan Aensland aus der Darkstalkers-Reihe zu sehen sind. Marvel vs. Capcom: Infinite erscheint 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Infos zu Marvel vs. Capcom: Infinite