Gestern kündigte Nintendo Mario Party: The Top 100 für den Nintendo 3DS an. Die Entwickler haben sich die 100 besten Minispiele aus Mario Party 1-10 ausgesucht und sie in einem Spiel zusammen gepackt. Bis zu vier Spieler können sich im lokalen Multiplayer austoben, dank Download Play braucht ihr dafür nur eine Vollversion des Titels. Mario Party: The Top 100 soll am 10. November für die Geräte der 3DS-Familie erscheinen.

Infos zu Mario Party: The Top 100