Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen - Ab Oktober für 3DS erhältlich

Für Rollenspiel-Fans mit einem Nintendo 3DS hatte der gestrige Treehouse-Livestream einen weiteren Leckerbissen parat. Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen erscheint am 5. Oktober 2017 für den Handheld und kommt mit überarbeiteter Grafik und spielerischen Erweiterungen. Das ursprünglich 2003 erschienene RPG wird für das Remake mit zusätzlichen Tutorials versehen und um eine Sidestory ergänzt, in der Bowsers Armee unter der Führung von Captain Goomba ihren geliebten Boss retten wollen. Laut dem Trailer wird Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen nur in 2D spielbar sein.

Infos zu Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen

