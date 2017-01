In der heutigen Folge der Gaming News von PlayNation TV beschäftigen wir uns mit einem Leak zu Mario Kart 8, der dann schlussendlich leider doch keiner war.

Was war passiert? Kürzlich erschien auf der Händlerseite von EB Games ein ganz besonderes Cover von Mario Kart 8. Laut diesem sollte die Switch-Version des Games mit einem neuen Battle-Modus, 24 zusätzlichen Strecken und zehn weiteren Charakteren aufwarten.

Die Presse berichtete ausführlich über den vermeintlichen Leak, die Gaming-Welt war begeistert... bis sich herausstellte, dass alles nur ein fieser Streich gewesen war. Ein Twitter-Nutzer hatte einfach nur ein wenig Langeweile gehabt und so das extrem glaubhafte Cover für die Switch entworfen und mittels Webdev-Tools auf der Seite von EB Games eingebaut. Well played, Sir, well played!

Infos zu Mario Kart 8

