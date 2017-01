Neue Strecken, neue Charaktere, mehr Inhalt - Mario Kart 8 Deluxe kehrt aufgebessert auf die neue Konsole Nintendo Switch zurück.

Was drin ist, erfahrt ihr hier:

Am Rande wurde heute Nacht Mario Kart 8 Deluxe für die Nintendo Switch angekündigt. Dabei handelt es sich um eine ...

Nintendo und Mercedes Benz werden im Rahmen einer Kooperation einen DLC für Mario Kart 8 in diesem Sommer in Japan rausbringen. Ein Release in Europa ist unklar. Mario Kart 8 erscheint ...