Mario Kart 8 Deluxe - Was in der Deluxe-Version der Switch neu ist

Mario Kart 8 Deluxe kommt in wenigen Tagen für die Nintendo Switch auf den Markt. Die Switch-Version des bunten Rennspiels wird einige Neuerungen und Veränderungen gegenüber der bekannten Version mitbringen. Welche das sein werden, stellt Nintendo in diesem Trailer vor.

Darunter fallen technische Aspekte wie die Auflösung: Mario Kart 8 Deluxe wird in Full-HD 1080p und mit einer Bildwiederholungsrate von 60fps spielbar sein. Nintendo feilte jedoch auch an den Inhalten. So werden alle DLC-Karten und Inhalte der Erweiterungen bereits im Switch-Spiel verfügbar sein.

Mario Kart 8 erschien ursprünglich für die Wii U. Der Release-Termin für die Nintendo Switch ist auf den 28. April 2017 festgelegt. Die Deluxe-Edition kommt mit einem Splitscreen-Modus, bei dem Auflösung und Framerate reduziert werden, und hält ungefähr drei Stunden mit dem integrierten Akku durch.

Infos zu Mario Kart 8 Deluxe

