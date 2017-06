Mafu**You - Wir fordern: Make Uplay great again!

In der aktuellen Folge von Mafu**You werden wir aktiv, nehmen den Stift in die Hand und schreiben Ubisoft einen Brief. Denn in letzter Zeit ärgert sich unser Dennis immer öfter über nicht funktionierende Server, die vielen Spielern von Online-Games derzeit das Leben schwer machen.

Am Beispiel von Rainbow Six: Siege erklärt Dennis, warum vermehrt kostenpflichtiger Content und instabile Server, die nicht annähernd das aushalten, was uns versprochen wurde, nicht zusammenpassen.

#MakeUplayGreatAgain ist unser Appell der Woche, damit wir endlich wieder online mit unseren Freunden zocken können und uns maximal über Leaver und Co. aufregen müssen.

Infos zu Mafu**You

Mafu**You - Die Kommentar-Kultur auf YouTube Wer auf YouTube regelmäßig aktiv ist, egal ob als Videokonsument oder -produzent, der kennt sie: die Kommentare. Und genau um diese soll es heute bei Mafu**You gehen. „Erster!“ ...

Mafu**You - Ärger mit den Landesmedienanstalten In der heutigen Ausgabe von Mafu**You widmet sich Dennis einem Thema, das derzeit in aller Munde ist: der Aufforderung der Landesmedienanstalten an Streamer, eine Rundfunklizenz zu erwerben. ...

Siehe auch: Mafuckyou