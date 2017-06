Mafu**You - Wir brauchen mehr Koop-Spiele!

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You nehmen ausnahmsweise gleich zwei Moderatoren das Zepter in die Hand und sprechen über ein Thema, das ihnen wirklich auf die Nerven geht. Als große Fans von Koop-Games mussten sie doch erst kürzlich verblüfft feststellen, dass es eigentlich kaum noch entsprechende Titel gibt.

Warum eigentlich, wenn das gemeinsame Spiel mit anderen doch meist so viel Spaß macht? Im Video berichten Ben und Patrik von dem besonderen Reiz von Koop-Spielen und nennen einige positive Beispiele.

In der heutigen Ausgabe von Mafu**You widmet sich Dennis einem Thema, das derzeit in aller Munde ist: der Aufforderung der Landesmedienanstalten an Streamer, eine Rundfunklizenz zu erwerben. ...