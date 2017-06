Mafu**You - WhatsApp und Co. als Snapchat-Klone

Es ist noch gar nicht lang her, dass ein Aufschrei durch die Riege der WhatsApp-Nutzer ging, als mit dem letzten Update und pünktlich zum achten Geburtstag des Nachrichtendienstes die neue Statusfunktion eingeführt wurde. Seitdem sind textbasierte Statusmeldungen Vergangenheit, stattdessen winken Videos, die nach 24 Stunden wieder verschwinden.

Vor WhatsApp hatte Instagram bereits eine entsprechende Funktion eingeführt, die sehr an Snapchat erinnert. Wir haben – wie viele andere Nutzer auch – die Nase voll vom Einheitsbrei und verstehen zudem den Sinn hinter dem Ganzen so gar nicht. Deshalb sagen wir in der heutigen Ausgabe von Mafu**You: Es reicht, Schluss mit dem Kopieren und Nachmachen!

